الرياضة
الصدارة هدف اللبؤات أمام السنغال
تصدر الترتيب يجنب المنتخب النسوي مواجهة متزعم المجموعة الثانية ويعبد الطريق نحو النصف يواجه المنتخب الوطني النسوي نظيره السنغالي، اليوم (الجمعة)، انطلاقا من التاسعة مساء بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى، ضمن نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم النسوية. وتبقى هذه المباراة مهمة للمنتخبينأكمل القراءة »
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