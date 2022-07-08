وطنية
هدر المال العام يطارد بوعيدة
اتهمت المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون، رئاسة المجلس بهدر المال العام، من خلال المصادقة على اتفاقيات اعتبرتها غير مجدية، بل “وتشتم منها رائحة فساد”. وهاجمت المعارضة الاتحادية رئيسة المجلس، مؤكدة أن ما سمي اتفاقيات الشراكة التي تضمنها جدول أعمال دورة يوليوز، لا يعدو أن يكون “صفقات على المقاس” تطرحأكمل القراءة »
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