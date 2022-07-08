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وطنية

هدر‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬يطارد‭ ‬بوعيدة

منذ 3 دقائق
اتهمت‭ ‬المعارضة‭ ‬بمجلس‭ ‬جهة‭ ‬كلميم‭ ‬واد‭ ‬نون،‭ ‬رئاسة‭ ‬المجلس‭ ‬بهدر‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬اتفاقيات‭ ‬اعتبرتها‭ ‬غير‭ ‬مجدية،‭ ‬بل‭ “‬وتشتم‭ ‬منها‭ ‬رائحة‭ ‬فساد‭”.‬ وهاجمت‭ ‬المعارضة‭ ‬الاتحادية‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬سمي‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الشراكة‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬دورة‭ ‬يوليوز،‭ ‬لا‭ ‬يعدو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ “‬صفقات‭ ‬على‭ ‬المقاس‭” ‬تطرح‭أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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