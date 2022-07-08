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أســــــرة

فوائد‭ ‬التدليك

منذ دقيقتين
أهمية التدليك (خاص)
يقول‭ ‬الأطباء‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬اتباع‭ ‬عدة‭ ‬نصائح‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬ألم‭ ‬القدم‭ ‬منها‭ ‬الحمام‭ ‬التبايني‭ ‬السريع،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬طريقة‭ ‬فعالة‭ ‬في‭ ‬العلاج‭.‬ ويمكن‭ ‬القيام‭ ‬بهذه‭ ‬التقنية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬وضع‭ ‬القدمين‭ ‬في‭ ‬ماء‭ ‬دافئ‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬دقائق،‭ ‬ثم‭ ‬ماء‭ ‬بارد‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬دقائق،‭ ‬ثم‭ ‬تكرار‭ ‬العملية‭ ‬نفسها،‭ ‬إذ‭ ‬يساعد‭ ‬تغيير‭ ‬درجة‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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