أســــــرة
فوائد التدليك
يقول الأطباء إنه من الضروري اتباع عدة نصائح للتخفيف من ألم القدم منها الحمام التبايني السريع، الذي يعتبر طريقة فعالة في العلاج. ويمكن القيام بهذه التقنية عن طريق وضع القدمين في ماء دافئ لمدة خمس دقائق، ثم ماء بارد لمدة خمس دقائق، ثم تكرار العملية نفسها، إذ يساعد تغيير درجةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا