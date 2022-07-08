الصباح الفني
متحف بنمسعود بالرباط
تستعد عائلة الفنان الراحل حميدو بنمسعود لإطلاق “مشروع متحف حميدو”، وذلك من خلال تخصيص حفل يحضره عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والفني. ويأتي تنظيم حفل إطلاق مشروع “متحف حميدو” من قبل أرملته فاطمة الشمالي، إذ وقع الاختيار على منزله بالمدينة العتيقة بالرباط ليكون فضاء لعرض ملابسه وصوره وملصقات أفلامه ومسرحياتهأكمل القراءة »
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