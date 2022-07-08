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الصباح الفني

متحف‭ ‬بنمسعود‭ ‬بالرباط

منذ 10 دقائق
الراحل‭ ‬حميدو‭ ‬بنمسعود‭ (‬خاص‭)‬
تستعد‭ ‬عائلة‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬حميدو‭ ‬بنمسعود‭ ‬لإطلاق‭ “‬مشروع‭ ‬متحف‭ ‬حميدو‭”‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تخصيص‭ ‬حفل‭ ‬يحضره‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بالشأن‭ ‬الثقافي‭ ‬والفني‭.‬ ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬حفل‭ ‬إطلاق‭ ‬مشروع‭ “‬متحف‭ ‬حميدو‭” ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أرملته‭ ‬فاطمة‭ ‬الشمالي،‭ ‬إذ‭ ‬وقع‭ ‬الاختيار‭ ‬على‭ ‬منزله‭ ‬بالمدينة‭ ‬العتيقة‭ ‬بالرباط‭ ‬ليكون‭ ‬فضاء‭ ‬لعرض‭ ‬ملابسه‭ ‬وصوره‭ ‬وملصقات‭ ‬أفلامه‭ ‬ومسرحياته‭أكمل القراءة »


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