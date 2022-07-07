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‭”‬الكريدي‭” ‬لاقتناء‭ “‬بوشرويط‭”‬

منذ دقيقتين
إقبال‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬محلات‭ ‬بيع‭ ‬الملابس‭ ‬في‭ ‬عز‭ ‬الجائحة‭     (‬أرشيف‭)‬
إقبال‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬محلات‭ ‬بيع‭ ‬الملابس‭ ‬و»المولات‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬الأزمة‭ ‬وتداعيات‭ ‬الجائحة يدخل‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬الملابس‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مظاهر‭ ‬التبذير‭ ‬التي‭ ‬تعرفها‭ ‬مختلف‭ ‬مناحي‭ ‬حياة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المغاربة،‭ ‬سيما‭ ‬أنها‭ ‬تعد‭ ‬جزءا‭ ‬مهما‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يعانون‭ ‬أي‭ ‬أزمة‭ ‬وأن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يسير‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭.‬أكمل القراءة »


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