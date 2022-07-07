ملف الصباح
”الكريدي” لاقتناء “بوشرويط”
إقبال كبير على محلات بيع الملابس و»المولات» رغم الأزمة وتداعيات الجائحة يدخل الإقبال على شراء الملابس في إطار مظاهر التبذير التي تعرفها مختلف مناحي حياة عدد كبير من المغاربة، سيما أنها تعد جزءا مهما من أجل التأكيد على أنهم لا يعانون أي أزمة وأن كل شيء يسير على ما يرام.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا