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الصباح السياسي

الملك يهنئ رئيس الرأس الأخضر بمناسبة عيد استقلال بلاده

منذ 4 دقائق
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بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى جوزي ماريا نيفيس، رئيس جمهورية الرأس الأخضر، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن أحر تهانئه لنيفيس، مقرونة بأخلص متمنياته لشعب الرأس الأخضر بموصول التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك: “وأغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكم حرصي على العمل، سويا مع فخامتكم، من أجل توطيد علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بلدينا، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا وعلى قارتنا”.

منذ 4 دقائق
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