وطنية
صديقي: أضحية 800 درهم متوفرة!
أصر محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على ترديد جملة استغرب لها المواطنون، قائلا «هناك من يشوش على الحكومة، ويركز على ارتفاع أسعار الأضاحي، وبلوغها أثمنة تفوق 6 آلاف درهم، والحقيقة أن أسعارها لم تتغير منذ سنوات، بل قد يجد المواطن أضحية بـ 800 درهم أيضا،أكمل القراءة »
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