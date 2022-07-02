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وطنية

الفساد يخترق صفقات عمومية

منذ دقيقتين
استبق فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشاين جميع الفرق والمجموعات، وفضح فسادا «كبيرا» تغمر مياهه الصفقات العمومية، التي حولت العديد من الأسماء إلى مليارديرات في ظرف وجيز. وفجر عضو في الفريق نفسه، فضائح وصفت ب «الخطيرة» تطول طريقة تفويت وإبرام الصفقات العمومية، التي تفوح منها روائح فساد كريهة، وهوأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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