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الرياضة

خطأ إداري يربك بركان والبطولة

منذ 17 دقيقة
الفريق مهدد بخسارة النقاط دون اعتراض وأيت منة: «ما مشاو فخلا» يواجه نهضة بركان خطر خسارة نقاط مباراته أمام شباب المحمدية، بالقلم رغم فوزه فيها (3 – 1) الأربعاء الماضي، بسبب إشراكه خمسة لاعبين أجانب عوض أربعة، كما ينص على ذلك القانون. واللاعبون هم البوركينابي دايو يوسوفو، والكونغوليان شادراك لوكومبوأكمل القراءة »


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منذ 17 دقيقة



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