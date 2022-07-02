الرياضة
خطأ إداري يربك بركان والبطولة
الفريق مهدد بخسارة النقاط دون اعتراض وأيت منة: «ما مشاو فخلا» يواجه نهضة بركان خطر خسارة نقاط مباراته أمام شباب المحمدية، بالقلم رغم فوزه فيها (3 – 1) الأربعاء الماضي، بسبب إشراكه خمسة لاعبين أجانب عوض أربعة، كما ينص على ذلك القانون. واللاعبون هم البوركينابي دايو يوسوفو، والكونغوليان شادراك لوكومبوأكمل القراءة »
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