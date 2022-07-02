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الرياضة

الحسنية يطلب اللجوء بآسفي

منذ 3 دقائق
حولت إدارة حسنية أكادير وجهتها صوب ملعب المسيرة بآسفي، بعدما تعذر عليها إجراء مباراة اتحاد طنجة ضمن الدورة الأخيرة من بطولة القسم الأول بملعب أدرار. وقال مصدر مسؤول ل “الصباح” إن مسؤولي الفريق السوسي وضعوا طلبا لدى نظرائهم بأولمبيك آسفي من أجل الاستقبال بملعب المسيرة وتمت الموافقة على ذلك فورا،أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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