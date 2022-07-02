الرياضة
الحسنية يطلب اللجوء بآسفي
حولت إدارة حسنية أكادير وجهتها صوب ملعب المسيرة بآسفي، بعدما تعذر عليها إجراء مباراة اتحاد طنجة ضمن الدورة الأخيرة من بطولة القسم الأول بملعب أدرار. وقال مصدر مسؤول ل “الصباح” إن مسؤولي الفريق السوسي وضعوا طلبا لدى نظرائهم بأولمبيك آسفي من أجل الاستقبال بملعب المسيرة وتمت الموافقة على ذلك فورا،أكمل القراءة »
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