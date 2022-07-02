الرياضة
سيطرة مغربية على جوائز “كاف”
تشهد جوائز إفريقيا لكرة القدم، سيطرة سنغالية مغربية، وأعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أول أمس (الخميس)، الأندية المرشحة لنيل جائزة أفضل فريق إفريقي هذا الموسم. وعرفت القائمة التي تضم 10 أندية، وجود الرجاء والوداد ونهضة بركان، إلى جانب الأهلي، ووفاق سطيف وبيترو أتليتيكو ومازيمبي والأهلي والاتحاد الليبيين، وأورلاندو بيراتس. ويراهنأكمل القراءة »
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