الصباح الفني
قالوا
الأعرج كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج تدوينة جاء فيها “الالتفات كثيرا لا يساعد على نسيان الأمكنة أبدا وينمي حالة الخوف والعزلة، للنسيان قليلا، نحتاج إلى أن لا نلتفت أبدا نحو الأمكنة التي يؤرقنا اندفانها فينا”. مرحاتي كتبت الفنانة سناء مرحاتي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “افعل ما ترى أنهأكمل القراءة »
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