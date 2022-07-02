حوادث
متفرقات
خبرة على وكالة مزورة اقترب قاضي التحقيق بابتدائية الرباط، من فك شفرات وكالة «مزورة»، أدلى بها مدير وكالة بنكية ومستخدمة، على أنها لزبونة منحتها لزوجها السابق، ما تسبب في اعتقالها ثمانية أشهر، إذ دخل معهد علوم الأدلة الجنائية بالقيادة العليا للدرك على الخط، الذي استقبل المشتكية (إ.ل)، لأخذ توقيعها ومقارنتهأكمل القراءة »
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