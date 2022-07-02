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حوادث

صفقات بالملايير تورط منتخبين

منذ 8 دقائق
مجلس الحسابات يضع يده على 7 منها و33 طلب سندوالفرقة الوطنية تعاين مشاريع متهالكة جرت اختلالات في صفقات بقيمة ثمانية ملايير، رئيسين سابقين لجماعة”مقام الطلبة” بدائرة تيفلت، وممثلي مكاتب دراسات، وموظفين جماعيين، ومحاسبين، أحدهما يشتغل بقنصلية مغربية بفرنسا، إلى جرائم الأموال التي سيمثلون أمامها في 18 يوليوز الجاري، بعد الانتهاءأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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