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اذاعة وتلفزيون

“نيتفلكس” في جولات سياحية

منذ 4 دقائق
أعلنت منصة “نيتفلكس” عن تنظيم جولة لعدد من أماكن تصوير أهم أعمالها الفنية، على أن تتضمن الجولات إرشادات مجانية وتقديم معلومات تاريخية وتفاصيل حول عدد من المدن. وأوضحت “نتفليكس” في بيان لها: “خلال الصيف حان وقت الابتعاد عن شاشات التليفزيون، واختيار زيارة أكثر المدن الأوربية تميزا، منها لندن وباريس ومدريدأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق



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