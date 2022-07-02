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لمكيمل تنتهي من “ابن القمر”
قالت إن الفيلم يكشف معاناة أطفال مع أشعة الشمس قالت الممثلة مونية لمكيمل، إنها انتهت أخيرا، من تصوير مشاهدها في فيلم يحمل عنوان “ابن القمر”. وأوضحت لمكيمل في حديثها مع “الصباح”، أن الفيلم الجديد، يكشف معاناة أطفال “القمر”، وعلاقتهم بأشعة الشمس والمشاكل الصحية التي تترتب عن تعرضهم لها، دون اتخاذأكمل القراءة »
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