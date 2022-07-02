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الرياضة

رحيمي يبحر مع والده

منذ 18 دقيقة
نشر الدولي المغربي سفيان رحيمي، لاعب العين الإماراتي، صورة رفقة والده في عرض البحر، أثارت تعليقات قياسية على “فيسبــــوك” و”إنستغرام”. وأشاد عدد كبير من الجمهور المغربي برحيمي، الذي بات نجما في العين الإماراتي، الذي رفض عروضا قياسية من أجل التخلي عنه، آخرها من فرق قطرية وسعودية. وطالب بعض محبي رحيمي،أكمل القراءة »


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منذ 18 دقيقة



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