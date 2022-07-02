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“المليح داير الثمن”

منذ دقيقتين
“كسابة” أكدوا أن الأسعار تهاوت ب600 درهم رغم ارتفاع أسعار الشمندر والتبن جرت العادة أن ينتظر سكان الجديدة انعقاد “أسواق المواشي” طيلة الأيام العشرة التي تسبق العيد الكبير، لشراء أضحياتهم من “الرحابي” أو المحلات المتخصصة في ذلك، وضمنها المساحات التجارية الكبرى، التي تبيع بالميزان وبثمن الكيلوغرام، لكنهم ولأكثر من أربعأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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