الرياضة
قميص مثير لـ “البارصا”
أثار القميص الثاني لبرشلونة، للموسم الجديد، جدلا كبيرا، إذ قدمه النادي قبل أيام، وانتقدته الجماهير بشدة. وسيكتسي لون قميص برشلونة الثاني، الأصفر، إذ انتقد محبوه اختيار اللون، امتدادا لانتقادات القميص الأول والرسمي، الذي عرف إضافة اللون الأسود، لأول مرة منذ سنوات. وعرف قميص برشلونة في السنوات الماضية، الاعتماد على ألوانأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا