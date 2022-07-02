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الرياضة

قميص مثير لـ “البارصا”

منذ 17 دقيقة
أثار القميص الثاني لبرشلونة، للموسم الجديد، جدلا كبيرا، إذ قدمه النادي قبل أيام، وانتقدته الجماهير بشدة. وسيكتسي لون قميص برشلونة الثاني، الأصفر، إذ انتقد محبوه اختيار اللون، امتدادا لانتقادات القميص الأول والرسمي، الذي عرف إضافة اللون الأسود، لأول مرة منذ سنوات. وعرف قميص برشلونة في السنوات الماضية، الاعتماد على ألوانأكمل القراءة »


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منذ 17 دقيقة



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