الرياضة
بيل يختار لوس أنجلوس
أكد لوس أنجلوس الأمريكي، وصوله إلى اتفاق مع الويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد السابق، لتوقيع عقد مع الفريق يستمر إلى نهاية الموسم المقبل. ورفض الفريق الأمريكي التطرق لبنود عقد بيل، بناء على طلب اللاعب، والاتفاق المبرم بين الطرفين، لكنه قال إنه سيلعب مع الفريق الأمريكي إلى غاية نهاية الموسمأكمل القراءة »
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