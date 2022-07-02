fbpx
الرياضة

الجامعة تجني ثمار برنامج الكرة النسوية

منذ 3 دقائق
دعت الأندية إلى هيكلة الممارسة وتعول على المنتخب بدأت الجامعة تقطف ثمار اهتمامها بالكرة النسوية، عندما حققت منتخباتها نتائج جيدة، على المستويين القاري والدولي، تماشيا مع برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». وانخرطت الجامعة في تفعيل توصيات “فيفا” منذ خمس سنوات، عبر إيلاء الأهمية القصوى للبطولة والمنتخبات النسوية والتكوين والتكوينأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة