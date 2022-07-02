الرياضة
الجامعة تجني ثمار برنامج الكرة النسوية
دعت الأندية إلى هيكلة الممارسة وتعول على المنتخب بدأت الجامعة تقطف ثمار اهتمامها بالكرة النسوية، عندما حققت منتخباتها نتائج جيدة، على المستويين القاري والدولي، تماشيا مع برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». وانخرطت الجامعة في تفعيل توصيات “فيفا” منذ خمس سنوات، عبر إيلاء الأهمية القصوى للبطولة والمنتخبات النسوية والتكوين والتكوينأكمل القراءة »
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