الرياضة
كيرلي يشد الأنظار
سجل الأمريكي فريد كيرلي، أسرع زمن هذه السنة، خلال نصف نهائي تجارب اختيار المنتخب الأمريكي للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى، سباق 100 متر، بزمن قدره تسع ثوان و76 جزءا من المائة. وخطف كيرلي الأنظار بهذا التوقيت، إذ رشحه كثيرون بالفوز بالميدالية الذهبية خلال منافسات بطولة العالم المقبلة. ووصفت صحفأكمل القراءة »
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