الصباح الفني
”عبور ملتهب” للخطيبي
أصدر الكاتب والشاعر مراد الخطيبي إصداره الجديد في صنف الرواية موسوما بعنوان “عبور ملتهب”.. وتحكي رواية “عبور ملتهب” مجموعة من الحالات الإنسانية، تنتمي إلى المجتمع وتتفاعل معه بطريقة جدلية، حيث تتضمن مجموعة من الأحداث السعيدة والقاسية وبعض التيمات والمواضيع مثل الموت والحب والطلاق والشر والخير والخيانة والغدر والتضحية والبطالة والكتابة.أكمل القراءة »
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