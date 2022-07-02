الرياضة
“كان الإناث”… الطريق إلى المونديال
اللبؤات يتسلحن بالجمهور لحجز بطاقة التأهل ونيجيريا مرشح فوق العادة يدخل المغرب تاريخ كرة القدم النسوية، وهو يحتضن نهائيات كأس إفريقيا للأمم في الفترة الممتدة ما بين ثاني و23 يوليوز الجاري، من أجل التتويج باللقب، والحسم في المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى مونديال أستراليا ونيوزيلندا 2023. وقررت الجامعة تسخير إمكانياتها الماليةأكمل القراءة »
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