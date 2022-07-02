الرياضة
نيمار غاضب على الخليفي
ذكرت قناة «إر إم سي» الفرنسية، أن البرازيلي نيمار، لم يخف غضبه على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، حين انتقد بعض اللاعبين الذين قال إنهم يستفيدون من النادي للعيش بأفخم الطرق، ولا يهتمون لنتائجه. وأوضحت القناة أن نيمار لم يستسغ تصريحات رئيس سان جيرمان، وأبلغ مقربين منه أنه سيرحلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا