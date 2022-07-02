حوادث
عشرينية مقتولة ببشاعة بمراكش
عثر عليها بلباس النوم والجاني عمد إلى تهشيم وجهها تجري عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتنسيق مع سرية سعادة، أبحاثا لحل لغز جريمة بشعة، ضحيتها شابة لا يتعدى عمرها 25 سنة، حسب التقديرات الأولية التي أعقبت معاينة جثتها، أول أمس (الخميس). ووفق مصادر “الصباح” فإن جثة الضحية عثر عليها منأكمل القراءة »
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