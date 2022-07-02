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حوادث

أموال الإنعاش والعشوائي تطيح بمنتخبين

منذ 56 ثانية
الفرقة الوطنية استمعت إلى 16 عضوا بسيدي الطيبي واستدعت الرئيس والكاتب العام استنطقت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي، الاثنين والثلاثاء الماضيين، 16 منتخبا بمقرها بثكنة شخمان بشارع النصر بالرباط، بجماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، كما استدعت مدير المصالح ورئيس المجلس الجماعي وموظفي الحسابات، للحضور في الأيام المقبلة للتحقيق معهمأكمل القراءة »


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منذ 56 ثانية



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