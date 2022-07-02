الرياضة
حارث بمراكش
على غرار باقي نجوم الكرة في العالم، اختار الدولي المغربي أمين حارث، مراكش، لقضاء عطلته الصيفية، إذ نشر صورا له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”. وأبدى حارث سعادته بالعودة للمنتخب الوطني، معبرا عن حبه لبلده، وانتمائه، وفخره بحمل قميص الأسود. ولازال مستقبل حارث غامضا، إذ انتهت فترة إعارته منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا