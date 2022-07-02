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الرياضة

حارث بمراكش

منذ 17 دقيقة
على غرار باقي نجوم الكرة في العالم، اختار الدولي المغربي أمين حارث، مراكش، لقضاء عطلته الصيفية، إذ نشر صورا له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”. وأبدى حارث سعادته بالعودة للمنتخب الوطني، معبرا عن حبه لبلده، وانتمائه، وفخره بحمل قميص الأسود. ولازال مستقبل حارث غامضا، إذ انتهت فترة إعارته منأكمل القراءة »


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منذ 17 دقيقة



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