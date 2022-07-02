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الصباح الفني

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منذ 4 دقائق
حيوان‭ ‬بحري‭ ‬يمتلك‭ ‬قدرات‭ ‬خارقة توصل‭ ‬العلماء‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬جديد،‭ ‬يظهر‭ ‬وجود‭ ‬تشابه‭ ‬جزئي‭ ‬في‭ ‬العقل‭ ‬بين‭ ‬البشر‭ ‬والأخبطوط،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الكائنات‭ ‬اللافقارية‭ ‬ذكاء‭. ‬وتحتوي‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مورثات‭ ‬البشر‭ ‬ومورثات‭ ‬الأخطبوط،‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجينات‭ ‬القافزة‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬تكرار‭ ‬نفسها‭. ‬ وفي‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة،‭ ‬تم‭ ‬اكتشاف‭أكمل القراءة »


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