الصباح الفني
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حيوان بحري يمتلك قدرات خارقة توصل العلماء إلى اكتشاف جديد، يظهر وجود تشابه جزئي في العقل بين البشر والأخبطوط، التي تعد واحدة من أكثر الكائنات اللافقارية ذكاء. وتحتوي كل من مورثات البشر ومورثات الأخطبوط، على عدد كبير من الجينات القافزة القادرة على تكرار نفسها. وفي دراسة جديدة، تم اكتشافأكمل القراءة »
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