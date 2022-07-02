fbpx
وطنية

‭”‬إف‭ ‬16‭” ‬في‭ ‬مناورات‭ ‬الأسد‭ ‬الإفريقي

منذ 4 دقائق
قائدا‭ ‬مناورات‭ ‬الأسد‭ ‬الإفريقي‭                 (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬
تدريبات‭ ‬ميدانية‭ ‬لتعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬الدفاعية‭ ‬المشتركة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود اختتمت‭ ‬مناورات‭ ‬الأسد‭ ‬الإفريقي‭ ‬2022،‭ ‬بكاب‭ ‬درعة‭ ‬في‭ ‬طانطان،‭ ‬بإجراء‭ ‬تمرين‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الملكية‭ ‬وقوات‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وتداريب‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المحبس،‭ ‬لتأكيد‭ ‬قوة‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬مجاله‭ ‬الترابي‭ ‬كما‭ ‬الجوي‭ ‬والبحري‭.‬ وشاركت‭ ‬المدفعية‭ ‬الملكية‭ ‬بمنطقة‭ ‬كرارة‭ ‬لبيهي‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة