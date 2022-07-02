وطنية
”إف 16” في مناورات الأسد الإفريقي
تدريبات ميدانية لتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود اختتمت مناورات الأسد الإفريقي 2022، بكاب درعة في طانطان، بإجراء تمرين مشترك بين القوات المسلحة الملكية وقوات الولايات المتحدة الأمريكية، وتداريب في منطقة المحبس، لتأكيد قوة المغرب في حماية مجاله الترابي كما الجوي والبحري. وشاركت المدفعية الملكية بمنطقة كرارة لبيهيأكمل القراءة »
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