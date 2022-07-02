حوادث
حريق يلتهم مطبعة بطنجة
خلف خسائر جسيمة بعد أن أتى على كل التجهيزات تدخلت عناصر الوقاية المدنية المكلفة بمكافحة الحرائق بطنجة، لإخماد حريق مهول نشب، زوال الأربعاء الماضي، داخل مطبعة تقع بحي الزموري بالقرب من مدارة أهلا بطريق الرباط، وتمكنت من السيطرة عليه ومحاصرته باتخاذ كافة الوسائل المتاحة لحماية الأحياء السكنية والشقق القريب منأكمل القراءة »
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