الرياضة
نوتنغهام يخطف أوونيي
قام نوتنغهام فوريست، العائد إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد غياب 23 سنة، بانتداب النيجيري تايوو أوونيي، من أونيون برلين الألماني، بصفقة بقيمة 17 مليون جنيه استرليني، لمدة خمس سنوات. وسجل أونيي، البالغ من العمر 24 سنة، 20 هدفا في 43 مباراة، رفقة فريقه السابق، وأصبح أول لاعب ينضم إلىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا