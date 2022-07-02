الصباح الفني
الأشراقي يتجلى عزفا وغناء بطنجة
الفنان المغربي أحيى حفلا غنائيا بفضاء «رياض السلطان» احتضن الفضاء الثقافي والفني “رياض السلطان” بطنجة، أخيرا، حفلا موسيقيا غنائيا أحياه الفنان محمد الأشراقي قدم فيه معزوفات وأغاني من ريبرتواره الفني. واشتمل برنامج العرض الذي استغرق زهاء ساعة ونصف ثلاث وصلات قدم الأشراقي في الأولى منها أربع معزوفات، من تأليفه،أكمل القراءة »
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