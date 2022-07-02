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الصباح الفني

الأشراقي‭ ‬يتجلى‭ ‬عزفا‭ ‬وغناء‭ ‬بطنجة

منذ 3 دقائق
الفنان‭ ‬محمد‭ ‬الأشراقي‭                        (‬خاص‭)‬
الفنان‭ ‬المغربي‭ ‬أحيى‭ ‬حفلا‭ ‬غنائيا‭ ‬بفضاء‭ ‬‮«‬رياض‭ ‬السلطان‮»‬‭ ‬ احتضن‭ ‬الفضاء‭ ‬الثقافي‭ ‬والفني‭ “‬رياض‭ ‬السلطان‭” ‬بطنجة،‭ ‬أخيرا،‭ ‬حفلا‭ ‬موسيقيا‭ ‬غنائيا‭ ‬أحياه‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬الأشراقي‭ ‬قدم‭ ‬فيه‭ ‬معزوفات‭ ‬وأغاني‭ ‬من‭ ‬ريبرتواره‭ ‬الفني‭.‬ واشتمل‭ ‬برنامج‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬استغرق‭ ‬زهاء‭ ‬ساعة‭ ‬ونصف‭ ‬ثلاث‭ ‬وصلات‭ ‬قدم‭ ‬الأشراقي‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬منها‭ ‬أربع‭ ‬معزوفات،‭ ‬من‭ ‬تأليفه،‭أكمل القراءة »


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