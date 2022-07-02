ملف الصباح
طنجة… أسعار مضاعفة
إقبال ضعيف بجل أسواق المدينة ومواطنون ينتظرون تقلبا خلال الأيام المقبلة مع بداية العد التنازلي لموعد عيد الأضحى، بدأت حركة أسواق طنجة والمناطق المجاورة تعرف انتعاشة تدريجية، وبدأت أفواج الشاحنات والسيارات النفعية والمركبات تحل بها محملة بقطيع الأغنام والخرفان، فيما بدأت العديد من المحلات والمستودعات الخاصة تستعد لفتح أبوابها لإيواء القطيع وعرضهأكمل القراءة »
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