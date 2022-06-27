وطنية
“مناضلات المناصب” يحاربن وزراء
معارك الدواوين مستمرة داخل الاستقلال وبركة يهدد بالعقاب تشن استقلاليات رفضت وزيرة ووزير استقلاليان، قبول طلباتهن بالاشتغال بديوانيهما، رغم توسلات «قياديين حزبيين»، هجومات متكررة عليهما في مجموعة «واتساب» مغلقة، يتم توزيع ما نشر فيها على نطاق واسع، ما أقلق الوزيرة، أما الوزير فظل غير مهتم. ودون احترام الأسرار التنظيمية الداخليةأكمل القراءة »
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