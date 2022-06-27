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مهرجان “عبيدات الرمى” بخريبكة
أعلنت وزارة الشباب و الثقافة والتواصل عن تنظيم، بين فاتح يوليوز المقبل والثالث منه، الدورة 21 للمهرجان الوطني لفن عبيدات الرما تحت شعار “عبيدات الرمى فن حي وتراث خالد”. ويأتي تنظيم هذه الدورة “تكريسا للإشعاع الثقافي والفني للمهرجان الوطني لفن عبيدات الرما باعتباره أحد المحطات المهمة في خريطة المهرجانات التراثيةأكمل القراءة »
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