الصباح الفني
بوسيل تحتفي بوالدتها
تقاسمت الفنانة المعتزلة ومصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، مع متابعيها سعادتها عقب حصول والدتها على شهادة الإجازة بالكلية متعددة التخصصات بورزازات. ونشرت بسمة بوسيل عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة لوالدتها وهي ترتدي بذلة التخرج وحاملة بين يديها شهادة الإجازة، وأرفقت بسمة الصورة بتدوينةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا