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وطنية

بنموسى يدشن مدرسة بـ “امزاب”

منذ 8 دقائق
كلفت 150 مليونا وابن المنطقة قاد المبادرة دشن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، بعد ظهر الجمعة الماضي، مؤسسة تعليمية بمنطقة مزاب (إقليم سطات)، ورافق المسؤول الحكومي عدد من المسؤولين والمنتخبين من بينهم عامل إقليم سطات وعبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهةأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق




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