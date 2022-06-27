وطنية
بنموسى يدشن مدرسة بـ “امزاب”
كلفت 150 مليونا وابن المنطقة قاد المبادرة دشن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، بعد ظهر الجمعة الماضي، مؤسسة تعليمية بمنطقة مزاب (إقليم سطات)، ورافق المسؤول الحكومي عدد من المسؤولين والمنتخبين من بينهم عامل إقليم سطات وعبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهةأكمل القراءة »
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