الصباح الفني
زلاغ والتنازل عن الحقوق
تقاسمت الفنانة حسناء زلاغ مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” رأيها بشأن التنازل عن الحقوق لفائدة الآخرين، الأمر الذي يعتبرونه بعد تكراره مكتسبا لهم. وكتبت زلاغ قائلة “أوقات نتنازل عن حقوقنا إلى غاية أن الآخرين يظنونها مكتسبا لهم”، كما اختارت أن تنشر بعض القصص التي تتناول الموضوع. ومن بين القصص،أكمل القراءة »
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