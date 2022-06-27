وطنية
سودانيون في حرب العصابات للتسلل إلى مليلية
مواجهات مع الأمن بالهراوات والأسلحة البيضاء والشرطة تجهض مخططا ثانيا لاقتحام سبتة كشف مصدر مطلع عن تفاصيل هجوم المهاجرين من دول جنوب الصحراء على السياج الفاصل بين بني أنصار ومليلية المحتلة، والذي أدى إلى وفاة 23 شخصا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة. وأوضح المصدر نفسه أن بداية الهجوم انطلقت، فيأكمل القراءة »
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