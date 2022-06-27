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وطنية

سودانيون في حرب العصابات للتسلل إلى مليلية

منذ 12 دقيقة
A picture taken on June 25, 2022, shows Moroccan security forces on the border fence separating Morocco from Spain's North African Melilla enclave, near Nador in Morocco. - The death toll following a mass attempt by a huge crowd of African migrants to cross from Morocco into Spain's Melilla enclave climbed to 18 yesterday, according to a new Moroccan toll. Around 2,000 migrants tried to storm the border separating Spain's Melilla enclave from Morocco on June 24, the first such attempted mass crossing into the territory since the two nations mended diplomatic ties in March. (Photo by Hicham RAFIH / AFP)
مواجهات مع الأمن بالهراوات والأسلحة البيضاء  والشرطة تجهض مخططا ثانيا لاقتحام سبتة كشف مصدر مطلع عن تفاصيل هجوم المهاجرين من دول جنوب الصحراء على السياج الفاصل بين بني أنصار ومليلية المحتلة، والذي أدى إلى وفاة 23 شخصا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة. وأوضح المصدر نفسه أن بداية الهجوم انطلقت، فيأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة




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