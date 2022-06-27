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منذ 10 دقائق
فرغلي في “المدينة الجامعية” تعاقدت الممثلة حورية فرغلي على بطولة مسلسل “المدينة الجامعية”، والمكون من 10 حلقات وينتظر بدء تصويره خلال يوليوز المقبل. وأعربت حورية فرغلي عن سعادتها بنجاح مسلسل “أيام”، الذي عرض الجزأين الأولين منه. ومسلسل “أيام” من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، وبطولة شيري عادل، وأحمد صفوت،أكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق




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