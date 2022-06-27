اذاعة وتلفزيون
مشاهير
فرغلي في “المدينة الجامعية” تعاقدت الممثلة حورية فرغلي على بطولة مسلسل “المدينة الجامعية”، والمكون من 10 حلقات وينتظر بدء تصويره خلال يوليوز المقبل. وأعربت حورية فرغلي عن سعادتها بنجاح مسلسل “أيام”، الذي عرض الجزأين الأولين منه. ومسلسل “أيام” من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، وبطولة شيري عادل، وأحمد صفوت،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا