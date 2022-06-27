الرياضة
رسالة رياضية: السكتيوي والجرباوي
أطلق عبد الهادي السكتيوي مدرب حسنية أكادير تصريحات غريبة بعد الهزيمة أمام الرجاء، تطرح علامات استفهام كبيرة حول ما إذا كان المدرب يقدر خطورة وأهمية ما يقول أم لا، لنتأمل؟ قال السكتيوي إن الحارس المهدي الجرباوي تسبب في ضربة جزاء كان بإمكانه تفاديها بكل سهولة، ويتحمل أيضا مسؤولية الهدف الثاني،أكمل القراءة »
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