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الرياضة

أسود القاعة في الرتبة 10 عالميا

منذ 4 دقائق
ارتقى المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للرتبة العاشرة عالميا في التصنيف الذي أصدره، أول أمس (السبت)، موقع متخصص في تصنيف “فوت صال”. وأصبح المنتخب الوطني يتوفر على 1429 نقطة، وصعد مركزين مقارنة مع آخر تصنيف. وبحسب الموقع ذاته، فإن ارتقاء المنتخب الوطني جاء بعد تأهله لنصف نهاية كأس العربأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق




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