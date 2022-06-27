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يسار والاعتراف بالجميل

منذ 7 دقائق
وجه الفكاهي يسار لمغاري رسالة تقدير واعتراف بالجميل إلى الفنان جواد الكرويتي، الذي قال إنه ساعده كثيرا وكان له الفضل في تلقينه الكثير من قواعد العمل الفني. وجاء في رسالة يسار إلى الكرويتي، التي نشرها على حسابه الرسمي على “إنستغرام” بعنوان “اعتراف بالجميل أجمل من الجمال” قوله “الأستاذ جواد الكرويتيأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق




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