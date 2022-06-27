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وطنية

أذرع “الأخطبوط” تخنق المهنيين

منذ 7 دقائق
قرار جديد بمنع الصيد ومهنيون يتحدثون عن إجراءات استعجالية لوقف النزيف وصف مهنيون قرار وزارة الصيد البحري بمنع نشاط الصيد بالنسبة إلى أسطول الصيد التقليدي، في «الوحدة الفرعية رقم 2 بالداخلة»، من فاتح يوليوز إلى فاتح غشت المقبلين، بـ «الشجاع والجريء»، لأنه يضع السلطات المحلية وباقي المتدخلين أمام مسؤولياتهم، خاصةأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق




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