وطنية
أذرع “الأخطبوط” تخنق المهنيين
قرار جديد بمنع الصيد ومهنيون يتحدثون عن إجراءات استعجالية لوقف النزيف وصف مهنيون قرار وزارة الصيد البحري بمنع نشاط الصيد بالنسبة إلى أسطول الصيد التقليدي، في «الوحدة الفرعية رقم 2 بالداخلة»، من فاتح يوليوز إلى فاتح غشت المقبلين، بـ «الشجاع والجريء»، لأنه يضع السلطات المحلية وباقي المتدخلين أمام مسؤولياتهم، خاصةأكمل القراءة »
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