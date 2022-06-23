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أســــــرة

اللعب العنيف صحي

منذ 11 دقيقة
   يعتبر الاختصاصيون أن اللعب لدى الأطفال من أهم الوسائل التي يتعلمون بها اكتساب المهارات البدنية والتنسيق بين أجزاء الجسم المختلفة، وتطوير مهاراتهم المعرفية والفكرية وقدرتهم على مواجهة وحل المشاكل أيضا.  وعادة ما يبدأ الآباء اللعب مع أطفالهم ببعض الضرب والصياح، خلافا لنظرة الأم التي تحرص على أن يلعب أطفالهاأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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