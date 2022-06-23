وطنية
الملك: آن الأوان لتقول إفريقيا كلمتها
خاطب المستثمرين السياديين في القارة بأن فرص الولوج إلى رؤوس الأموال ما زالت دون المستوى نبه جلالة الملك المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين، إلى أن فرص الولوج إلى رؤوس الأموال ما زالت دون المستوى المأمول، في ظل هيمنة تمويلات وكالات وبنوك التنمية، رغم الجهود المبذولة في القارةأكمل القراءة »
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