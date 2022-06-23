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وطنية

الملك: آن الأوان لتقول إفريقيا كلمتها

منذ 3 دقائق
SM le Roi procède au lancement du programme de valorisation des activités économiques et d’amélioration du cadre de vie dans la Médina de Fès
خاطب المستثمرين السياديين في القارة بأن فرص الولوج إلى رؤوس الأموال ما زالت دون المستوى نبه جلالة الملك المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين، إلى أن فرص الولوج إلى رؤوس الأموال ما زالت دون المستوى المأمول، في ظل هيمنة تمويلات وكالات وبنوك التنمية، رغم الجهود المبذولة في القارةأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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