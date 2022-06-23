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تطبيق
من بين التطبيقات التي تستحق تسليط الضوء عليها لأهميتها في حياة مستعملي الهاتف المحمول خاصة الشباب الذين لا يولون أهمية لصحتهم لانشغالهم بأمور أخرى يعتبرونها مهمة في مرحلتهم العمرية، ” Water Your Body» وهو التطبيق المخصص للتذكير بشرب الماء. وتم إنشاء التطبيق الذي ينتمي إلى صنف التطبيقات الصحية بهدف وحيدأكمل القراءة »
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