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سينما

منذ 8 دقائق
سيكون أمام الجمهور ومحبي النجم المصري أحمد السقا، فرصة لمشاهدة فيلم “العنكبوت”، بالقاعات السينمائية، إذ سيتم عرضه بسينما ميغاراما خلال الشهر الجاري. وتدور أحداث الفيلم الذي هو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة،أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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