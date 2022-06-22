حوار
أوزين: حكومة الهوامش
القيادي في الحركة الشعبية قال إنها تفتقر للكفاءات وعجزت عن إيجاد حلول لرفع العبء عن المواطنين هاجم محمد أوزين، القيادي في الحركة الشعبية، والمتوقع أن يخلف امحند العنصر، الأمين العام الحالي، الحكومة، واعتبرها فاقدة للكفاءة لمواجهة الأوضاع المتأزمة بسبب ارتفاع الأسعار. وقال أوزين، الذي حل ضيفا على مكتب ” الصباح”أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا